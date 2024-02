Behörden warnen vor Hochwasser in Teilen Frankens

In Folge von teils ergiebigem Dauerregen warnen Behörden in Teilen Frankens vor Hochwasser und Überschwemmungen. Betroffen seien vor allem die Regionen um Bamberg und Coburg, teilte der Hochwassernachrichtendienst Bayern am Donnerstag mit. An der Itz werde voraussichtlich im Laufe des Nachmittags Meldestufe drei von vier erreicht, der höchste Wasserstand werde am Freitag erwartet. Dann seien auch Überschwemmungen bebauter Gebiete möglich.

An mehreren weiteren Gewässern seien Ausuferungen und Überschwemmungen landwirtschaftlicher Flächen möglich. Auch Straßen könnten davon betroffen sein.