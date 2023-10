München

Befreiungsversuch: Gruppe umringt Gefangenentransporter

München

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. (Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa )

Eine kleine Gruppe soll in München versucht haben, einen Kumpel aus einem Gefangenentransporter zu befreien. Etwa sechs Menschen hätten den Transporter umringt, als dieser just das Präsidium in Richtung Gefängnis verlassen habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

