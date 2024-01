Anteilnahme

Bayerns Sportverband: Ausnahmeerscheinung Beckenbauer

München / Lesedauer: 1 min

Eine Kerze und ein Blumenstrauß stehen am Trainingsgelände des FC Bayern an der Säbener Straße. (Foto: Matthias Balk/dpa )

Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) hat seine Anteilnahme am Tod von Franz Beckenbauer ausgedrückt. „Der Bayerische Sport ist in tiefer Trauer und in ehrlichem Gedenken an diese sportliche Ausnahmeerscheinung“, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag.

Veröffentlicht: 09.01.2024, 11:19 Von: Deutsche Presse-Agentur