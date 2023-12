Gesundheitsministerin

Bayerns Hebammenprämie wird drei Jahre verlängert

München / Lesedauer: 1 min

Der Dummy eines Säuglings liegt in einem Bettchen im Simulationslabor vom Studiengang Hebammenwissenschaft. (Foto: Friso Gentsch/dpa )

Bayern will Hebammen auch in den kommenden drei Jahren eine Prämie von 5000 Euro zahlen, wenn sie sich im Freistaat niederlassen. Wie Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) am Freitag in München mitteilte, sei 2023 in 153 Fällen die Prämie gezahlt worden.

Veröffentlicht: 29.12.2023, 08:41 Von: Deutsche Presse-Agentur