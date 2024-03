Bayerns Basketballer drehen 14-Punkte-Rückstand

Der FC Bayern München hat seinen Patzer aus der Vorwoche wieder gutgemacht und in der Basketball-Bundesliga große Moral bewiesen. Die Münchner drehten am Sonntag bei Abstiegskandidat BG Göttingen einen 14-Punkte-Rückstand und siegten nach starker Aufholjagd mit 77:71 (32:46). Sylvain Francisco (16 Punkte) und Devin Booker (13) waren die besten Werfer im Team von Trainer Pablo Laso, das in der Vorwoche noch vor eigenem Publikum gegen Überraschungsteam Rasta Vechta verloren hatte.

Die Münchner erhöhten damit auch den Druck auf Spitzenteam Niners Chemnitz, das vor diesem Spieltag die Tabellenführung innehatte.

Die Würzburg Baskets bleiben gemeinsam mit dem ehemaligen Serienmeister Alba Berlin die beiden ersten Verfolger des Spitzenduos. Die Franken besiegten die Veolia Towers Hamburg souverän mit 96:76 (47:38) und haben damit 15 ihrer vergangenen 17 Bundesliga-Spiele für sich entschieden. Alba hatte am Samstag deutlich mit 112:69 gegen die Tigers Tübingen gewonnen.