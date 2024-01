Auf dem Dach des Meteorologischen Observatoriums steht eine Kristallkugel. Sie glitzert in der Herbstsonne, spiegelt den endlosen Himmel. Die Zukunft vorhersagen können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zwar trotz der Kugel nicht. Aber sie können Daten sammeln. Oft reicht das schon aus, damit die Zukunft nicht ganz so überraschend kommt. Eines der besten Beispiele ist der Dieselskandal.

Dunkle Punkte verraten Abgas-Werte

Klimaforscher Wolfgang Steinbrecht, 61, öffnet die Tür zu einem der Forschungslabore der Wetterstation auf dem Hohen Peißenberg. Ein durchlaufender Papierstreifen filtert hier die Außenluft und dokumentiert deren Rußgehalt. „Je mehr Ruß, desto dunkler die Punkte auf dem Papier“, sagt Physiker Steinbrecht. Gemessen werden auch Stickoxide, die zum Beispiel von Autos ausgestoßen werden.

Und genau deshalb kam die Abgas-Affäre für das Forschungsteam vom Hohen Peißenberg wohl etwas weniger unerwartet als für jedermann sonst: „Der Kollege, der hier zuständig ist, hat sich schon ein wenig gewundert, dass trotz existierender Grenzwerte die Stickoxid-Belastung so hoch ist.“ Dunkelgrau auf Weiß hoben sich die Punkte damals ab. Den Grund erfuhr die Welt im Jahr 2015, führende Autobauer hatten ihre Motoren manipuliert, um die Obergrenzen umgehen zu können.

Älteste Bergwetterstation der Welt 1781 eröffnet

Es ist nur eine von vielen Messungen, die hier im Meteorologischen Observatorium des Deutschen Wetterdienstes täglich vorgenommen werden. Die Forschungseinrichtung, die zum gleichnamigen Ort Hohenpeißenberg gehört, ist die älteste Bergwetterstation der Erde. Vom 1. Januar 1781 an kontrollierten die Augustiner Chorherren des nahen Klosters Rottenbuch an der Nordwand ihres Gotteshauses jeden Tag das Thermometer und dokumentierten die Temperatur.

Heute ist die Kirche Mariä Himmelfahrt ein bekannter Wallfahrtsort und das nebenan gebaute Observatorium die wichtigste und einzige deutsche Station im Klimaüberwachungsprogramm „Global Atmosphere Watch“, in dem Forschende weltweit ihre Daten zusammenführen, um den Fortgang des Klimawandels zu analysieren und vorauszuberechnen.

Wettervorhersage per Blick in den Himmel

Wolfgang Steinbrecht, in Hohenpeißenberg Leiter der Ozongruppe, führt hinaus auf eine der Dachterrassen, versehen mit Dutzenden Messgeräten. Ihm zu Füßen liegt ganz Oberbayern, man befindet sich knapp tausend Meter über dem Meeresspiegel. „Warum wir so weit oben sind? Zum einen, weil wir hier nicht den Stadtklimaeffekt haben.

In Städten ist es zwei bis vier Grad wärmer als auf dem Land. Des Weiteren ist der Hohe Peißenberg günstig, weil man die Alpen und eben Oberbayern überblicken kann und Wetterlagen entsprechend früh kommen sieht.“ Er deutet Richtung Bergpanorama, wo ein paar dünne, faserige Wolken den blauen Himmel durchziehen. „Die Zirren dort sind ein Anzeichen dafür, dass ein Tief reinkommt.“

Warme Tage viel häufiger, kalte viel seltener

Am Geländer der Forschungsterrasse ist ein Thermometer zur Messung der Lufttemperatur befestigt. Kein einfaches, wie es die Chorherren einst nutzten, kein olles, wie es in vielen Häusern neben der Haus- oder Terrassentür hängt. Dieses ist mit weißen Lamellen versehen, ein interner Lüfter sorgt für Austausch mit der Umgebungsluft. Die Temperatur darf keinesfalls verfälscht aufgezeichnet werden, ist sie doch das wichtigste Indiz für einen Wandel, der das Leben von Generationen heutiger Kinder und Enkel beeinflussen wird, den Meeresspiegel ansteigen und ganze Inselgruppen versinken lassen kann.

„Die stärksten Indizien für den Klimawandel sieht man bei der Temperatur“, erklärt Steinbrecht. Mit dem Klimawandel verhalte es sich wie mit einem gezinkten Würfel. „Sie können einen Würfel so ändern, dass beispielsweise die Sechs besonders häufig oben liegt. Blasen wir große Mengen CO2 in die Luft, beeinflusst das die Atmosphäre in ähnlicher Form - so, dass warme Tage viel häufiger und kalte Tage viel seltener werden.“

Botschaften aus Island und Kanada

Auf den Messgeräten der Klimaforscher sind Indonesien, Island oder Kanada quasi Bayerns Nachbarländer. „Große Vulkanausbrüche - etwa der des Eyjafjallajökull 2010 in Island oder der des Tambora im Jahr 1815 lassen sich auch hier auf dem Hohen Peißenberg messen, sie werfen Aerosole bis in die Stratosphäre“, sagt Steinbrecht. Er hat es gerade wieder selbst erlebt: „Durch die Waldbrände in Kanada in den vergangenen Monaten haben unsere Messgeräte ebenfalls angeschlagen. Es hat etwa eine Woche gedauert, bis die Aerosole hier nachweisbar waren.“

Die ersten Anzeichen des Klimawandels sieht man im Rückblick ab den Siebzigerjahren Wolfgang Steinbrecht

Dieses Jahr waren die Feuer besonders heftig, nicht nur in Nordamerika, aber besonders dort. Kanada stand über Monate in Flammen, laut Daten des deutschen Statistischen Bundesamts ist die versengte Fläche so groß wie Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen zusammen. Oder anders: Es ist, als wäre der gesamte Wald Deutschlands abgebrannt.

„Erste Anzeichen des Klimawandels ab den 1970-Jahren“

„Die ersten Anzeichen des Klimawandels sieht man im Rückblick ab den Siebzigerjahren“, sagt der bayerische Klimaforscher Steinbrecht, wenn er auf das lange Banner mit Wetterdaten schaut, das sich im Forschungszentrum über die Wände eines halben Stockwerks erstreckt. Der promovierte Physiker arbeitet seit 1994 hier oben. Wenn das Wetter es zulässt, kämpft er sich morgens mit dem Rennrad die gewundene Straße herauf, die sonst vor allem bei Motorradfahrern beliebt ist. Vielleicht gibt es einen zusätzlichen Schub, wenn man jeden Tag in den Messdaten sieht, was Abgase anrichten.

Wenn man so will, dann hat der 61-Jährige im kommenden Jahr ein Jubiläum. Dann hat er das Klima in Hohenpeißenberg einmal durch. Denn: „Man braucht etwa 30 Jahre, um das Klima eines Orts dokumentiert zu haben.“ Die Änderungen in Hohenpeißenberg sind, so sagt er, „repräsentativ für ganz Mitteleuropa“. Weil kleine Zeiträume besser nachvollziehbar sind, nimmt Steinbrecht die vergangenen fünf Jahre als Beispiel: „Hier ist es in den letzten fünf Jahren 2,5 Grad wärmer gewesen als im langjährigen Mittel von 1781 bis 1960.“ Besonders Schnee sei „deutlich seltener geworden“.

Arbeit kostet jeden Bürger vier Euro im Jahr

Heute gehört das Meteorologische Observatorium auf dem Berggipfel zum Deutschen Wetterdienst (DWD). 55 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten hier, liefern neben Langzeit-Klimadaten jeden Tag das Wetterradar, das vom Radiosender Antenne Bayern in Zehntausende Häuser, Wohnungen und mehr oder weniger Abgas erzeugende Fahrzeuge übertragen wird. Vier Euro übrigens kostet die Arbeit des staatlich geförderten DWD jeden Bürger in Deutschland pro Jahr.

Einer der renommiertesten Forschungsbereiche der weltweit ältesten Bergwetterstation ist der Ozonmessbetrieb - und der liefert neben höchst komplexen Daten auch ein wenig Hoffnung mit. Seit 1967 wird die Ozonschicht hier vermessen, unter anderem von Wetterballons mit einem Durchmesser von 1,5 Metern und technischem Gerät, das in einer kleinen Styroporkiste baumelt wie eine Postkarte an einem Luftballon - heute wie damals wird die Methode genutzt.

Erst das Ozonloch, jetzt der Klimawandel

1985 entdeckten Forschende erstmals das Ozonloch über dem Südpol. Es folgten internationale Konferenzen und das Montreal-Protokoll, das die Reduzierung und schließlich den Verzicht auf Chemikalien beschloss, die Ozon in der Stratosphäre zerstören. Das war ein Meilenstein. „Beim Ozon und beim sauren Regen haben wir das Ruder herumgerissen“, sagt Steinbrecht. „Jetzt müssen wir beim CO2 die Kurve kriegen.“

So einfach wie beim Ozon sei das nicht. Damals konnte die Industrie FCKW-Stoffe „relativ einfach durch andere Substanzen ersetzen oder Kraftwerke und Kraftstoffe schwefelfrei machen. Beim Klimawandel ist der Aufwand um ein Vielfaches höher“. Und die Motivation bei Industrie, Verbraucherinnen und Verbrauchen noch zu gering. „Ich fürchte, dass sich die Erwärmung noch 50 bis 100 Jahre fortsetzt“, sagt der Klimaexperte. Er könne sich vorstellen, „dass es noch drei bis vier Grad wärmer wird, bevor die Menschheit die Kehrtwende schafft“. Das Argument, dass Deutschland den Klimawandel nicht aufhalten könne, wenn andere Länder gar nichts dazu beitragen, kennt er natürlich. „Das ist auch richtig. Aber einer muss eben anfangen.“