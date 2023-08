Bayern vorerst ohne Musiala: Pavard meldet sich krank

Bayern–Trainer Thomas Tuchel wird seine erfolgreiche Formation vom Bundesligastart schon am zweiten Spieltag gegen den FC Augsburg aus Verletzungsgründen verändern müssen. Fußball–Nationalspieler Jamal Musiala muss mit einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel „vorerst pausieren“, wie der deutsche Meister am Mittwoch mitteilte. Der 20 Jahre alte Offensivakteur habe sich die Blessur im Training zugezogen.

Musiala hatte beim Münchner 4:0 zum Liga–Auftakt am vergangenen Freitag beim SV Werder Bremen zur Münchner Startformation gehört. Er wird wegen der Blessur auf jeden Fall die beiden kommenden Punktspiele gegen den FC Augsburg am kommenden Sonntag sowie sechs Tage später auswärts gegen Borussia Mönchengladbach verpassen.

Für Musiala könnte gegen Augsburg Thomas Müller in die Startelf rutschen. Der 33–Jährige hatte wegen einer Verletzung den Großteil der Vorbereitung verpasst, war aber in Bremen nach seiner Einwechslung gleich ein Aktivposten.

Ob Musiala Bundestrainer Hansi Flick für die ersten Länderspiele der EM–Saison am 9. September in Wolfsburg gegen Japan und drei Tage später in Dortmund gegen Frankreich wieder zur Verfügung steht, muss abgewartet werden.

Am Mittwoch fehlte auch Abwehrspieler Benjamin Pavard beim Bayern–Training. Der Verein gab an, dass der Franzose krankheitsbedingt gefehlt habe. Pavard will den Rekordmeister noch unbedingt in diesem Sommer verlassen. Inter Mailand gilt als Ziel des 27–Jährigen, dessen Vertrag in München in einem Jahr ausläuft. Er will ihn nicht verlängern.

Neuzugang Raphaël Guerreiro setzt derweil die Arbeit an seinem Comeback nach einem Muskelbündelriss in der rechten Wade fort.