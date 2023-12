Bayern vor Verlängerung mit Müller - Hoeneß: Frage der Zeit

Der FC Bayern München steht nach Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß unmittelbar vor der Vertragsverlängerung mit Thomas Müller. „Es ist nur eine Frage von Tagen oder Stunden, bis es bekannt gegeben wird“, sagte der langjährige Manager des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Montagabend bei ServusTV. In der Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ ergänzte 71-Jährige: „Ich denke, dass es im Sinne des ganzen Vereins ist, dass Thomas bei uns bleibt.“ Bayerns Sportdirektor Christoph Freund, der ebenfalls in der Sendung war, sagte: „Er hat noch nicht verlängert, aber es könnte noch passieren.“

Müllers bisheriger Vertrag bei den Münchnern läuft am Saisonende aus. Medienberichten zufolge haben sich Verein und Spieler bereits auf eine Verlängerung geeinigt. Diese könnt in dieser Woche - als eine Art Weihnachtsgeschenk an die Fans - offiziell verkündet werden.

Der Nationalspieler ist seit Kindestagen bei den Bayern und eine der größten Identifikationsfiguren des Vereins. In dieser Saison kam er unter Trainer Thomas Tuchel seltener zum Einsatz - beim 3:0 gegen den VfB Stuttgart aber stand er mal wieder in der Startelf.