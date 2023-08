Bayern vollziehen vertragliche Trennung von Salihamidzic

Der FC Bayern München hat nach der Vertragsauflösung mit dem ehemaligen Vorstandschef Oliver Kahn auch die Trennung von Hasan Salihamidzic endgültig vollzogen. Der noch bis 2026 laufende Kontrakt mit dem Sportvorstand ist beendet worden, wie die „Bild“-Zeitung am Sonntag berichtete. Die früheren Champions–League–Sieger Kahn (54) und Salihamidzic (46) mussten zum Ende der vergangenen Saison ihre Posten räumen.

„Wir haben den Vertrag mit Hasan Salihamidzic einvernehmlich aufgelöst“, bestätigte Bayern–Präsident Herbert Hainer der „Bild“. Wie beim erfolgreichen Saisonfinale in Köln am letzten Spieltag der zurückliegenden Bundesligasaison und der anschließenden Meisterfeier in München sei auch bei diesen Gesprächen mit Salihamidzic alles sehr harmonisch abgelaufen, berichtete der Aufsichtsratsvorsitzende. „Hasan hat mit dem FC Bayern viel erreicht und die größten Titel gewonnen, sowohl als Spieler als auch als Sportdirektor und Sportvorstand. Er wird immer ein Teil des FC Bayern bleiben“, äußerte Hainer.

Salihamidzic hatte 2017 zunächst den Posten des Sportdirektors beim deutschen Rekordmeister übernommen. 2020 wurde er zum Sportvorstand befördert. Die vorzeitige Vertragsauflösung dürfte mit einer ordentlichen finanziellen Entschädigung verbunden sein.

Die Nachfolge von Kahn als Vorstandsvorsitzender hatte im Mai der langjährige Finanzchef Jan–Christian Dreesen (55) übernommen. Der Posten des Sportvorstandes ist beim Rekordmeister bislang noch nicht neu besetzt worden. Neuer Sportdirektor wird zum 1. September der Österreicher Christoph Freund, der von Red Bull Salzburg kommt.