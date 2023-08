Bayern stimmen sich mit Testspielsieg auf den Supercup ein

Der FC Bayern München hat sich mit einem finalen Testspielsieg auf das Supercup–Duell mit RB Leipzig eingestimmt. Der deutsche Fußball–Meister beendete seine Saison–Vorbereitung am Montagabend mit einem unterhaltsamen 4:2 (3:1) gegen die AS Monaco. Neuzugang Konrad Laimer (32. Minute) sowie die Offensivakteure Jamal Musiala (42.), Serge Gnabry per Handelfmeter (45.+2) und der eingewechselte Leroy Sané (68.) erzielten im Sportpark Unterhaching die Tore für das Team von Trainer Thomas Tuchel.

Der Japaner Takumi Minamino (29.) und Kapitän Wissam Ben Yedder (63./Foulelfmeter) waren für die Gäste–Equipe des früheren Bundesliga–Trainers Adi Hütter erfolgreich (29.). Interessierte Beobachter auf einer Bierbank am Spielfeldrand waren der weiterhin fehlende Angreifer Thomas Müller (Hüftprobleme) und Joshua Kimmich. Der Mittelfeldchef wurde nach Bayern–Angaben „aufgrund von Belastungssteuerung“ geschont.

Anstelle von Kimmich führte Nationalspieler Leon Goretzka die Bayern–Elf als Kapitän an. Der 28–Jährige, der in allen Testspielen zuvor bei Tuchel nur zweite Wahl gewesen war, spielte zusammen mit Neuzugang Laimer im defensiven Mittelfeld. Offensiv hatten die Bayern viele gute Szenen, vor der Pause meist mit dem sehr spielfreudigen Musiala, der neben seinem Tänzchen im Strafraum beim Treffer zum 2:1 auch noch einen Lattenschuss verzeichnete (45.).

Defensiv ließen die Münchner noch zu viel zu. Neuzugang Min–Jae Kim patzte beim 0:1. Im Tor überzeugte dafür Sven Ulreich mit mehreren Paraden. Der 35–Jährige wird auch im ersten Pflichtspiel am kommenden Samstag im Tor stehen, da Kapitän Manuel Neuer nach seinem Beinbruch noch nicht fit ist und sich der Schweizer Yann Sommer am Montag endgültig zu Inter Mailand verabschiedete.