Bayern ohne Wechselkandidaten nach Asien

Nach neuen Signalen in der Königspersonalie Harry Kane ist der FC Bayern München ohne seinen Vorstandschef Jan–Christian Dreesen nach Asien gereist. Dreesen wäre damit bereit, falls es in London in dieser Woche eine weitere und vielleicht entscheidende Verhandlungsrunde mit Tottenham–Chef Daniel Levy um den Wunschstürmer geben sollte. Nach einem kolportierten Machtwort von Spurs–Eigentümer Joe Lewis spricht nun noch mehr als ohnehin schon für einen Transfer des Wunschstürmers. Der deutsche Fußball–Meister will den Mega–Deal möglichst bald zum Abschluss bringen.

Zuerst hatten „Bild“ und „Sport Bild“ über den Verzicht von Dreesen berichtet. Auch die vor Vereinswechseln stehenden Profis Marcel Sabitzer, Alexander Nübel und Johannes Schenk bestiegen am Montag nicht den Sonderflieger nach Tokio. Sechs nicht fitte Stars um die Kapitäne Manuel Neuer und Thomas Müller fehlten ebenfalls, als deren Teamkollegen in Trainingsanzügen am Flughafen ihre Rollkoffer hinter sich herzogen.

Spurs–Verhandlungsführer Levy soll laut „Telegraph“ und „Daily Mail“ von Eigentümer Lewis angewiesen worden sein, den 29 Jahre alten Kane in diesem Sommer zu verkaufen, falls dieser nicht verlängert. Damit könnte Levy nicht mehr auf die Vertragserfüllung von Kane pochen, dessen Kontrakt noch ein Jahr läuft. Das würde den Münchnern im spannenden Poker in die Karten spielen. Die Zusage des englischen Nationalmannschaftskapitäns hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuletzt öffentlich gemacht. Jetzt geht es um die Ablösesumme: Kane könnte der erste 100–Millionen–Euro–Transfer der Münchner Club–Geschichte werden.

Kane tourt aktuell mit Tottenham durch Asien, am Mittwoch steht in Singapur ein Freundschaftsspiel mit den Spurs gegen LC Sailors an. Fast zeitgleich spielen die Münchner in Tokio gegen Champions–League–Sieger Manchester City. Im Kader der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola steht auch Kyle Walker, der als möglicher Bayern–Zugang im Gespräch ist.

„Es ist noch eine verdammt lange Zeit“, hatte Dreesen am Sonntag bei der Teampräsentation zu Personalfragen erklärt. Man habe „eine fantastische Mannschaft“ und Raphael Guerreiro, Konrad Laimer und Min–jae Kim als „drei fantastische Spieler“ dazubekommen. Aber das muss längst nicht alles gewesen sein. „Wir haben eine Mannschaft beieinander, die sich natürlich hier und da noch ein wenig verändern wird bis zum 1. September“, sagte Dreesen.

Das tut sie auch schon zum Start in die Tour–Woche. Der österreichische Nationalspieler Sabitzer zog einen Flug von München nach Dortmund der Langstrecke vor. Auch wenn sein Name auf der BVB–Passagierliste für eine elftägige USA–Reise noch fehlte, gilt der Wechsel des früheren Leipziger Mittelfeldakteurs zum Vizemeister als perfekt. 15 bis 20 Millionen Euro Ablöse waren im Gespräch.

In München hat Sabitzer keine großen Perspektiven mehr, zumal es durch den Zugang von Konrad Laimer (RB Leipzig) weitere Konkurrenz im Mittelfeld gibt. Leon Goretzka, über dessen Zukunft zuletzt spekuliert worden war, will sich überhaupt nicht mit einem Wechsel auseinandersetzen. „Ich liebe den Verein, ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans, ich möchte da einfach weitermachen. Da gibt es keine Gedanken, den Verein zu verlassen“, betonte der 28–Jährige.

Das sieht bei den Torhütern anders aus. Der VfB Stuttgart soll sich laut „Bild“ und „Sky“ mit Torhüter Alexander Nübel, einst als Nachfolger von Manuel Neuer erkoren, über eine Leihe einig sein. Der 26–Jährige war zuletzt an AS Monaco ausgeliehen. Torwarttalent Schenk (20) steht vor einer Ausleihe an Drittligist Preußen Münster. Dagegen an Bord des Bayern–Fliegers: Der ebenfalls wechselwillige Yann Sommer (34).