Fußball

Bayern mit Kimmich und Müller gegen Leverkusen: Ohne Coman

München / Lesedauer: 1 min

Ein Fußballspieler spielt den Ball. (Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Der FC Bayern München bestreitet das Bundesliga–Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen mit Joshua Kimmich und Thomas Müller in der Startformation. Der zuletzt beim Fußball–Nationalteam angeschlagen pausierende Kimmich wurde rechtzeitig für die Partie am Freitagabend in München fit.

Veröffentlicht: 15.09.2023, 19:40 Von: Deutsche Presse-Agentur