Bayern LB will Kandinsky–Gemälde an Erben zurückgeben

Mehr als 80 Jahre nach dem Raub eines Kunstwerks des Malers Wassily Kandinsky durch die Nationalsozialisten soll das Unrecht an den damaligen jüdischen Eigentümern wieder gutgemacht werden. Die Bayerische Landesbank habe entschieden, der Empfehlung der Beratenden Kommission zu folgen und das Bild „Das bunte Leben“ den Erben der Familie Lewenstein zu übergeben, sagte ein Sprecher der Bank am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse–Agentur. Mitte Juni hatte die Beratende Kommission das Bild als NS–Raubkunst eingestuft, das sich seit rund 50 Jahren als Leihgabe im Lenbachhaus in München befindet.

Das Temperagemälde aus dem Jahr 1907 mit altrussischen Figuren und märchenhaften Motiven gilt als eines der Schlüsselwerke Kandinskys (1866—1944). Das Ehepaar Hedwig und Emanuel Albert Lewenstein in Amsterdam hatte es ab 1927 in seiner Sammlung und gab es dem Stedelijk Museum als Leihgabe.

Nach der Besetzung der Niederlande durch die Deutsche Wehrmacht wurde es am 9. Oktober 1940 versteigert — nach Ansicht der Beratenden Kommission im Zusammenhang mit der systematischen Verfolgung der Juden durch die Nazis. 1972 erwarb es die Bayerische Landesbank, die es der Städtischen Galerie im Lenbachhaus als Leihgabe überließ.

Details der Restitution stehen nach Angaben der Bayern LB noch nicht fest. Mitte Juli hatte bereits der Haushaltsausschuss des bayerischen Landtags einstimmig die Rückgabe gebilligt. Das rechtswidrige Handeln der Nazis dürfe nachträglich nicht legitimiert werden, hatte danach der Ausschussvorsitzende Josef Zellmeier (CSU) erklärt. Die Bayern LB war an dieses Votum des Ausschuss nicht gebunden, kam aber letztlich zum gleichen Schluss.