Bayern–Fußballerinnen spielen erstmals in der Liga in Arena

Die Fußballerinnen des FC Bayern München spielen in der neuen Saison auch erstmals in der Liga in der Allianz Arena. Am 4. Spieltag (14. Oktober) bestreitet das Team dort gegen Eintracht Frankfurt seine Bundesliga–Premiere. „Wenn alle WM–Fahrerinnen wieder da sind, können sie sich gemeinsam mit dem ganzen Team auf eine weitere große Bühne freuen, denn erstmals findet ein Bundesliga–Spiel unserer Frauen in der Allianz Arena statt“, sagte Vorstandschef Jan–Christian Dreesen am Sonntag.

Bisher fanden drei Champions–League–Spiele der Fußballerinnen in der Arena statt, zu denen insgesamt rund 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen. „Es ist ein nächster wichtiger und auch logischer Schritt in der Entwicklung des Frauenfußballs beim FC Bayern München“, sagte Dreesen, der auch einen Gruß an die vier WM–Fahrerinnen sandte. „Am Montag startet die deutsche Frauen–Nationalmannschaft in die WM, und natürlich drücken wir dabei unseren Teilnehmerinnen Lina Magull, Lea Schüller, Klara Bühl und Sydney Lohmann die Daumen.“

Frauen–Abteilungsleiterin Bianca Rech blickt der Bundesliga–Premiere in der Arena freudig entgegen. „Wir freuen uns sehr auf unser Bundesliga–Debüt in der Allianz Arena, und wir zählen auch beim Topspiel gegen Eintracht Frankfurt wieder auf die Unterstützung zahlreicher Fans. Wir machen uns immer darüber Gedanken, wann es Sinn ergibt, vom FC Bayern Campus in die Allianz Arena zu wechseln“, sagte Rech. „Mit den Erfahrungen aus unseren bisherigen drei Auftritten dort sind wir sicher, dass das Spiel gegen Frankfurt erneut ein Meilenstein wird.“

Vor den Bayern–Männern hatten sich am Sonntag die Frauen den 45.000 Fans präsentiert. „Wir wollen noch besser werden und versuchen, noch mehr Titel nach München zu holen. Wir haben eine gute Mannschaft und wollen viel erreichen“, sagte Trainer Alexander Straus. In der abgelaufenen Saison hatten die Münchnerinnen die deutsche Meisterschaft geholt.