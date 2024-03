Bayern-Fußballerinnen machen Schritt in Richtung Titel

Die Blitzstarterinnen des FC Bayern haben den Ausrutscher des VfL Wolfsburg in der Bundesliga genutzt und einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Einen Tag nach dem 1:2 (0:1) der deutschen Pokalsiegerinnen bei der TSG 1899 Hoffenheim gewannen die Münchnerinnen am Samstag ohne übermäßige Kraftanstrengung mit 5:0 (3:0) gegen die Aufsteigerinnen von RB Leipzig.

Durch den siebten Sieg nacheinander baute der weiter ungeschlagene FC Bayern seine Tabellenführung vor den Wolfsburgerinnen auf vier Punkte aus. Am kommenden Samstag gibt es in Wolfsburg das Gipfeltreffen der besten deutschen Frauenfußball-Teams, die Münchnerinnen bleiben selbst bei einer Niederlage auf Rang eins.

Der FC Bayern erwischte gegen Leipzig einen Traumstart. Pernille Harder (2. Minute) und Lea Schüller mit einem Doppelpack (4., 19.) sorgten schon nach 19 Minuten für die komfortable 3:0-Führung. Danach konnte der deutsche Meister aus München in den Verwaltungsmodus schalten. Die Mannschaft von Trainer Alexander Straus hatte weiter alles im Griff und erhöhte durch Harder (64.) sowie in der Nachspielzeit Linda Dallmann (90.+2) sogar noch.