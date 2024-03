Bayern-Fußballerinnen gegen Eintracht um Final-Einzug

Die Fußballerinnen des FC Bayern München wollen sich mit einem Sieg im DFB-Pokal-Halbfinale die Chance auf das Double erhalten. Das Team von Trainer Alexander Straus trifft an diesem Sonntag (15.45 Uhr/ARD und Sky) auf den Bundesliga-Rivalen Eintracht Frankfurt. Der erste Finalist ist Titelverteidiger VfL Wolfsburg, der den Bundesliga-Rivalen SGS Essen mit 9:0 abfertigte.

In der Liga führen die Münchnerinnen nach dem 4:0 am vergangenen Wochenende beim VfL Wolfsburg die Tabelle deutlich an. Die Bayern-Frauen holten den Pokal bisher erst einmal - 2012 gab es ein 2:0 im Finale gegen den 1. FFC Frankfurt. Das Endspiel findet in diesem Jahr am 9. Mai in Köln statt.