Bayern-Frauen verpassen Sieg in Königsklasse

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben auf dem erhofften Weg ins Viertelfinale der Champions League Punkte liegen lassen. Der deutsche Meister kam im dritten Gruppenspiel am Donnerstagabend nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Ajax Amsterdam hinaus. Nationalstürmerin Lea Schüller hatte die Gastgeberinnen auf dem Bayern-Campus bereits in der 2. Minute in Führung geschossen. Chasity Grant brachte mit ihrem Ausgleichstreffer in der 38. Minute die Münchnerinnen sichtlich aus dem Konzept.

Das Team von Trainer Alexander Straus hatte zum Auftakt 2:2 gegen AS Rom gespielt und danach 1:0 bei Paris Saint-Germain gewonnen. Der Norweger musste nicht nur auf Klara Bühl (Muskelblessur) verzichten, sondern nach gut 20 Minuten Magdalena Eriksson verletzt auswechseln.

Ärgerlich für die Bayern-Frauen: Ein Treffer von Linda Dallmann wurde wegen einer angeblichen Abseitsstellung von Vorbereiterin Katharina Naschenweng fälschlicherweise nicht anerkannt (27.) - einen Videobeweis gibt es bei den Frauen nicht. Die englische Europameisterin Georgia Stanway vergab in der zweiten Halbzeit vor 2500 Zuschauern eine große Chance zur Führung.

Der FC Bayern kam auch nach der Pause nicht richtig ins Pressing, machten dann aber zunehmend Druck. Einen satten Schuss von Schüller lenkte Ajax-Torhüterin Regina van Ejik gerade noch an die Latte. Das Rückspiel in den Niederlanden ist bereits am kommenden Mittwoch. Die Frauen von Eintracht Frankfurt hatten am Tag zuvor mit 0:1 bei Benfica Lissabon verloren. Der VfL Wolfsburg hatte die Gruppenphase verpasst.