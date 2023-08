Agrar

Bayern fordert vom Bund Neuausrichtung der Düngeverordnung

Ein Landwirt bringt Gülle im sogenannten Schleppschuh Verfahren auf einem Feld aus. (Foto: Philipp Schulze/dpa/Symbolbild )

Seit Jahren ärgern sich viele Landwirte in Deutschland über Auflagen zum Einsatz von Dünger auf ihren Feldern. In Bayern kracht es sogar deswegen in der Regierung. Lösen soll das Dilemma die Ampelregierung.

