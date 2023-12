Bayern-Basketballer richten Pokalendrunde 2024 aus

Die Basketballer des FC Bayern können ihren Titel als deutscher Pokalsieger vor heimischer Kulisse verteidigen. Wie am Dienstag bekannt gegeben wurde, findet das sogenannte Top Four der letzten vier Mannschaften am 17. und 18. Februar kommenden Jahres im Münchner BMW Park statt. Qualifiziert für die Pokalendrunde sind neben den Bayern noch Alba Berlin, die Bamberg Baskets und Meister ratiopharm Ulm.

Die Münchner waren zuletzt 2021 Gastgeber der finalen Partien in dem Wettbewerb. 2023 waren sie mit einem 90:78 (43:35) gegen Gastgeber EWE Baskets Oldenburg zum vierten Mal Pokalsieger geworden. Am 17. Februar treffen Bamberg und München im Halbfinale aufeinander, das andere bestreiten Berlin und Ulm. Tags darauf wird der Pokalsieger gekürt.

„Das Top Four könnte kaum hochkarätiger besetzt sein. Mit Bamberg, Berlin, München und Ulm werden jene vier Clubs am Start sein, welche die Pokalsieger der letzten acht Jahre sowie die Deutschen Meister der vergangenen 14 Jahre gestellt haben“, erklärte Bundesliga-Geschäftsführer Stefan Holz. „Alle vier Halbfinalisten hätten mit Gewissheit ein hervorragendes Top Four auf die Beine gestellt. Doch nur einer konnte den Zuschlag bekommen. Jetzt werden die Bayern zeigen, dass sie der perfekte Gastgeber für ein hochgradig emotionales und spektakuläres Basketball-Event sind.“