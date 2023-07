Bayern–Basketballer holen US–Guard Edwards

Die Basketballer des FC Bayern München haben den früheren NBA–Profi Carsen Edwards verpflichtet. Der 25 Jahre alte US–Amerikaner kommt vom türkischen Spitzenclub Fenerbahce Istanbul, wie die Münchner am Freitag mitteilten. „Carsen ist eine Scoring–Maschine“, sagte Trainer Pablo Laso. „Es wird seine zweite Saison in Europa, und wir bekommen einen vielseitigen Spieler, der verschiedene Positionen ausfüllen kann.“ Vor seinem Wechsel in die Türkei hatte der Guard 72 NBA–Spiele für Detroit und die Boston Celtics absolviert.