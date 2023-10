Bayern-Basketballer bezwingen Hamburg

Nach der ersten Saisonniederlage gegen Oldenburg sind die Basketballer des FC Bayern München in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Am Sonntag bezwang die Mannschaft von Cheftrainer Pablo Laso die Veolia Towers Hamburg mit 90:79 (54:41), dabei reichte den Bayern ein starkes zweites Viertel zum Sieg. Topscorer Sylvain Francisco erzielte zehn seiner 18 Punkte in jenem Spielabschnitt.

Zu Beginn suchten die Bayern häufig den ehemaligen NBA-Spieler Serge Ibaka in Korbnähe. Die Hamburger hielten mit guter Dreierquote dagegen und erzielten im ersten Viertel ganze 31 Punkte, um sich eine knappe Führung zu erspielen. Im zweiten Durchgang brachte Sylvain Francisco die Münchener bei einem 12:2-Lauf zurück, die Gastgeber dominierten den zweiten Durchgang mit 26:10 und setzten sich zur Pause auf 54:41 ab.

Im dritten Viertel behaupteten die Bayern eine komfortable Führung, ihr Vorsprung pendelte sich zwischen 9 und 14 Zählern Differenz ein. Zu Beginn des Schlussabschnitts zogen die Münchener auch defensiv an, setzten sich auf bis zu 20 Punkten ab und entschieden die Partie frühzeitig. Dabei setzten die Bayern immer wieder Basketball-Nationalspieler Andreas Obst (16 Punkte) erfolgreich in Szene.

Im zweiten BBL-Spiel am Sonntag gewannen die Niners Chemnitz auswärts mit 86:81 (46:37) gegen die Basketball Löwen Braunschweig und fügten den Niedersachsen die erste Saisonniederlage zu. Für die Gäste traf DeAndre Lansdowne gegen seinen ehemaligen Club 37 Sekunden vor Spielende den wegweisenden Dreier zur 83:81-Führung, bester Werfer war Kaza Kajami-Keane mit 23 Zählern.