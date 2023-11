Verkehr

Bayerischer Wald: Luchs überfahren und getötet

Im Bayerischen Wald ist ein Luchs von einer 33 Jahre alten Autofahrerin überfahren und getötet worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erfasste der Wagen der Frau das seltene Tier am Donnerstag in Grafenau (Landkreis Freyung-Grafenau).

