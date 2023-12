Partei

Bayerische AfD prüft Parteiausschlussverfahren gegen Halemba

München

Daniel Halemba (l) kommt zur Plenarsitzung des Bayerischen Landtags. (Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild )

Wegen Verstößen gegen Parteiregularien prüft die bayerische AfD ein Parteiausschlussverfahren gegen den Landtagsabgeordneten Daniel Halemba. Der Landesvorstand habe einstimmig beschlossen, dass Justiziar Ferdinand Mang einen Rechtsanwalt beauftragen soll, der das vom Bundesvorstand in Auftrag gegebene Parteiausschlussverfahren gegen Halemba „prüft und gegebenenfalls aufbereitet“, teilte der Landesvorsitzende Stephan Protschka am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in München mit.

Veröffentlicht: 14.12.2023, 20:33 Von: Deutsche Presse-Agentur