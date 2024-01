Bayer Leverkusen beginnt in Augsburg ohne Tah und Wirtz

Spitzenreiter Bayer Leverkusen startet ohne die beiden Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah und Florian Wirtz in das erste Bundesligaspiel des neuen Jahres gegen den FC Augsburg. Trainer Xabi Alonso lässt das Duo am Samstag (15.30 Uhr/Sky) erstmal auf der Ersatzbank. Verteidiger Tah droht nach vier Gelben Karten eine Sperre. Im Sturm beginnt der tschechische Nationalstürmer Patrik Schick erwartungsgemäß für den an den Adduktoren verletzten Victor Boniface.

Die Augsburger beginnen auf der linken Abwehrseite mit Iago, der den Vorzug vor Robert Gumny erhalten hat. Außenverteidiger Mads Pedersen fehlt nach einer Operation in der Winterpause noch verletzt, ist aber zudem nach der fünften Gelben Karte gesperrt.