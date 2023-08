Bauteile in sechsstelligem Wert aus Landmaschinen gestohlen

Diebe haben Bauteile im Wert von mehr als 100.000 Euro aus mehreren Landmaschinen bei einer Firma in Niederbayern gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden aus den auf dem Firmengelände abgestellten Fahrzeugen in Salching (Landkreis Straubing–Bogen) unter anderem Monitore und Antennen gestohlen. Als Tatzeitraum komme vor allem das vergangene Wochenende in Betracht. Die Kripo Deggendorf ermittelte.

In den vergangenen Monaten hatte die Polizei immer wieder Diebstähle von Bauteilen aus Landmaschinen gemeldet. Ziele der Täter waren dabei vor allem GPS–Geräte in Traktoren.