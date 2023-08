Baum stürzt auf fahrendes Auto: 71–Jähriger schwer verletzt

Ein Baum ist während des Unwetters in Oberfranken auf ein fahrendes Auto gestürzt. Der 71 Jahre alte Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, ist aber derzeit außer Lebensgefahr, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte. Der 71–Jährige sei am Donnerstagabend mit seinem Auto bei Thurnau (Landkreis Kulmbach) unterwegs gewesen, als der Baum auf sein Auto gefallen sei. Der Mann sei dadurch im Fahrzeug eingeklemmt worden.