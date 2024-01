Bauernproteste im ganzen Land: Behinderungen erwartet

Aus Protest gegen Kürzungen im Agrarbereich wollen die Bauern am Montag an vielen Orten im Freistaat auf die Straße gehen. Zu einer zentralen Kundgebung in München werden mehrere Tausend Teilnehmer erwartet. Die Polizei rechnet mit Hunderten Traktoren, die in einer Sternfahrt zum Versammlungsplatz in der Innenstadt fahren wollen.

An mehreren Orten wollen die Bauern mit ihren Maschinen Autobahnauffahrten dichtmachen. Landratsämter warnen vor Behinderungen. In manchen Schulen dürfte es Distanzunterricht geben. Schülerinnen und Schüler, die es nicht zum Unterricht schaffen, müssen sich melden und gelten laut Kultusministerium dann als entschuldigt.

Die Proteste richten sich gegen Sparpläne bei Agrardiesel und der Kfz-Steuer. Die Bundesregierung hat schon eingelenkt und will die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge nicht aufheben. Die Abschaffung der Agrardiesel-Vergünstigung soll dagegen bleiben, wenn auch auf drei Jahre gestreckt.

Die Bauern fordern, die Pläne müssten komplett vom Tisch. Die Bauernschaft werde erst ruhen, wenn beide Vorschläge zu 100 Prozent zurückgenommen seien, sagt der bayerische Bauernpräsident Günther Felßner. Innenminister Joachim Herrmann signalisierte Sympathie für die politischen Ziele, rief die Bauern aber zur Einhaltung der Gesetze auf.