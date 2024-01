Bauern wollen landesweit an Autobahnauffahrten protestieren

Agrar

Bauern wollen landesweit an Autobahnauffahrten protestieren

München / Lesedauer: 1 min

Ein Speditionsunternehmer mit seinem Lkw, ein Handwerker mit seinem Transporter und ein Landwirt mit seinem Traktor blockieren die Auffahrt einer Autobahn. (Foto: Patrick Pleul/dpa )

In ganz Bayern wollen Bauern an diesem Mittwoch an Autobahnauffahrten gegen die Sparpolitik der Bundesregierung protestieren. Dabei wollen die Landwirte zahlreiche Auffahrten zeitweise blockieren, Autofahrer müssen vielerorts mit Verkehrsbehinderungen rechnen.