Bauarbeiter wird eingeklemmt und schwer verletzt

Ein Bauarbeiter ist in München eine Böschung hinabgerutscht und unter einer Rüttelplatte eingeklemmt worden. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, wurde der 56-Jährige bei dem Unfall am Dienstag schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Bei der Bergung des Mannes hätten die Helfer Unterstützung von einem Kranführer bekommen, der die Rüttelplatte zur Seite hob. Vom Kran seien der Verletzte und ein Höhenretter der Feuerwehr aus der etwa acht Meter tiefen Baugrube gehoben worden. Zur Ursache des Unfalls ermittelte den Angaben zufolge die Polizei.

Ein Rüttelplatte ist eine Baumaschine, die den Boden durch starkes Rütteln verdichtet. Sie wird mit einem Motor betrieben, aber von Hand geführt.