Bauarbeiter von Radlader überfahren: Schwer verletzt

Mit einem Radlader hat ein Bauarbeiter einen 25 Jahre alten Kollegen im Landkreis Passau überfahren und schwer verletzt. Der 27-jährige Fahrer sei am Montag mit Aufräumarbeiten an der Baustelle in Aldersbach beschäftigt gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei habe er den 25-Jährigen übersehen. Dieser wurde unter einem Reifen des Radladers eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in eine Klinik.