Messegelände

Bauarbeiter stürzt mehrere Meter tief und stirbt

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Ein Absperrband wird vor einem Polizeiwagen ausgerollt. (Foto: David Inderlied/dpa/Illustration )

Ein 55-Jähriger ist bei Bauarbeiten auf dem Nürnberger Messegelände von einer Treppe in die Tiefe gestürzt und gestorben. Wieso der Mann am Donnerstag zu Fall kam, war bislang unklar, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Veröffentlicht: 10.11.2023, 08:34 Von: Deutsche Presse-Agentur