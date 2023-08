Bauarbeiter bei Stürzen schwer verletzt

Zwei Bauarbeiter sind bei Unfällen in Mittelfranken und Schwaben schwer verletzt worden. Beide stürzten mehrere Meter tief auf den Boden. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch ereigneten sich beide Unfälle am Vortag.

Auf einer Baustelle in Sugenheim (Landkreis Neustadt an der Aisch–Bad Windsheim) übersah ein 51–jähriger Bauarbeiter eine wohl nicht ausreichend gesicherte Bodenöffnung und fiel etwa zweieinhalb Meter in die Tiefe. Er schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf und wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus geflogen. Die Polizei ermittelt gegen den Verantwortlichen, der die Gefahrenstelle nicht ausreichend gesichert haben soll.

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich in Kempten: Hier stürzte ein 23–Jähriger fünf Meter in einen Luftschacht, da dessen Gitterabdeckung verrutscht war. Der junge Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Arbeitsunfall kommen konnte.