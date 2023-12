Bamberger Symphoniker binden Dirigent Jakub Hrůša bis 2029

Jakub Hrůša bleibt bis mindestens 2029 Chefdirigent der Bamberger Symphoniker. Das teilten der bayerische Kunstminister Markus Blume (CSU) und der Intendant des Orchesters, Marcus Rudolf Axt, am Freitag mit.

Der 42-Jährige verlängerte seinen Vertrag demnach bis zum Ende der Saison 2028/2029. „Wir haben so viele großartige gemeinsame Pläne, dass mehrere Leben nicht ausreichen würden, um sie in die Tat umzusetzen. Aus diesem und noch vielen weiteren Gründen fühle ich mich glücklich, dass wir den Weg gewählt haben, weiterhin ein so wunderbares Team zu sein, und dass ich meine Amtszeit in Bamberg um drei weitere Jahre verlängern werde“, sagte Hrůša.

Der aus Tschechien stammende Dirigent leitet die Symphoniker seit 2016. Er verleihe dem Orchester „Klang und Seele“, sagte Blume. „Die Früchte dieser inspirierenden Partnerschaft zeigen sich in unzähligen herausragenden und bewegenden Musikmomenten, die das Publikum in Bayern und weit darüber hinaus begeistern.“

Intendant Axt lobte die gelungene Verbindung zwischen Orchester und Chef: „Viele internationale Preise für gemeinsame CD-Projekte zeigen dies ebenso wie die ausverkauften Konzerte in Bamberg und die zahlreichen Einladungen unseres „Weltorchesters“ in die führenden Konzertsäle und Festivals der Welt.“