Bagger fällt auf Lichtschacht: Betonteil trifft Arbeiter

Auf einer Baustelle in Niederbayern ist ein Bagger auf einen Lichtschacht gefallen, wodurch ein Arbeiter von einem herabfallenden Betonteil getroffen worden ist. Der Radlader sei in Osterhofen (Landkreis Deggendorf) beim Abkippen von Erdreich in eine Baugrube gerutscht, teilte die Polizei am Montag mit. Beim Aufprall auf den Lichtschacht habe sich am Samstag ein Betonteil gelöst, das auf den Arbeiter gestürzt und diesen schwer am Bein verletzt habe.

Der 62–Jährige sei mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Kripo und Staatsanwaltschaft Deggendorf ermittelten zur Unfallursache.