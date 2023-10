Allianz

Bäte bleibt bis 2028 Allianz-Chef ‐ Finanzvorstand geht

München / Lesedauer: 1 min

Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender Allianz SE , spricht auf der Bühne bei einer Konferenz. (Foto: Thomas Banneyer/dpa/Archivbild )

Der Versicherer Allianz sorgt an der Führungsspitze für Klarheit. Das Mandat von Oliver Bäte als Vorstandsvorsitzender sei bis zur Hauptversammlung 2028 verlängert worden, teilte das Unternehmen am Montag in München mit.

Veröffentlicht: 02.10.2023, 09:00 Von: Deutsche Presse-Agentur