B 446: Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen

Bei einem Unfall in Schwaben ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 58–jährige Mann war am Samstag auf der Bundesstraße 466 bei Hainsfarth (Landkreis Donau–Ries) unterwegs, als er trotz eines zum Linksabbiegen gesetzten Blinkers geradeaus weiterfuhr. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stieß er mit dem Wagen eines auf die B466 auffahrenden 39–Jährigen zusammen. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus geflogen, der Autofahrer blieb unverletzt.