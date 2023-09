Azubi auf Baustelle tödlich verunglückt

Beim Bau eines Einfamilienhauses in Unterfranken ist ein 24 Jahre alter Lehrling von einem Bauteil erschlagen worden. Der Unfall in Albertshofen (Landkreis Kitzingen) geschah, als der Mann ein Schalungselement des frisch betonierten Kellers entfernen wollte, teilte die Polizei am Freitag mit. Aus bislang unbekannter Ursache sei eine der rund 150 Kilogramm schweren Platten umgekippt und habe den Auszubildenden eingeklemmt. Wie genau es zu dem tödlichen Unfall am Mittwoch kam, wollen Polizei, Berufsgenossenschaft und Gewerbeaufsichtsamt noch klären.