Autos stoßen frontal zusammen: Drei Schwerverletzte

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Niederbayern sind drei Menschen schwer verletzt worden. Bei einem Mann konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der 32 Jahre alte Fahrer war am Montag aus zunächst unklaren Gründen mit seinem Wagen bei Viechtach (Landkreis Regen) in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er laut Mitteilung der Polizei vom Montag frontal mit dem Wagen einer 43 Jahre alten Frau und ihrer zehnjährigen Tochter. Alle drei wurden durch den Zusammenstoß eingeklemmt und mussten aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Der Mann und die Frau wurden in ein Krankenhaus geflogen, das Mädchen kam mit einem Rettungswagen ebenfalls in eine Klinik.

Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang. Beide Autos wurden komplett zerstört und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für etwa fünf Stunden gesperrt, wie es weiter hieß.