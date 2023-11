Autos bei Eishockeyspiel beschädigt: 100.000 Euro Schaden

Ein 26-Jähriger soll in Rosenheim nahe des Eisstadions zehn geparkte Autos zerkratzt und einen Schaden von 100.000 Euro verursacht haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist bei der Tat ein spitzer Gegenstand benutzt worden, der teils tiefe Einkerbungen im Fahrzeuglack verursacht hat. Auch die Außenspiegel wurden an einigen Fahrzeugen beschädigt und teilweise völlig abgetreten.

Die meisten Autobesitzer hatten ihre Autos nach den Angaben gegen Sonntagnachmittag auf die frei zugängliche Parkfläche abgestellt, um das Eishockeyspiel der Starbulls Rosenheim gegen die Eisbären Regensburg zu besuchen. Einen Bezug zur Zweitligapartie nahm die Polizei zunächst nicht an.

Der 26-Jährige ist ohne festen Wohnsitz und lebt in einer sozialen Einrichtung im Stadtgebiet. Gegen den Mann wurde Haftantrag gestellt.