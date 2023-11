Autohaus-Chef verjagt Einbrecher: Zwei Männer in U-Haft

Ein Einsatzwagen der Polizei fährt durch eine Stadt. (Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild )

Der Chef eines Autohauses in Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) hat einen Einbrecher aus seinen Geschäftsräumen verjagt - inzwischen sitzen zwei mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Die beiden könnten zudem für zwei Wohnungseinbrüche im nahe gelegenen Fuchsstadt verantwortlich sein, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Dienstag mit.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 10:59 Von: Deutsche Presse-Agentur