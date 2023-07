Autofahrerin verwechselt Gas– und Bremspedal: Drei Verletzte

Bei einem Unfall in Mittelfranken sind zwei Seniorinnen schwer und ein Kind leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte eine 59 Jahre alte Autofahrerin am Freitag in Fürth aus einem Parkhaus fahren und soll das Gas– mit dem Bremspedal verwechselt haben. Sie stieß mit ihrem Wagen in ein geparktes Auto, welches dadurch auf den Gehweg geschoben wurde. Zwei sich dort aufhaltende Fußgängerinnen im Alter von 77 und 79 Jahren wurden schwer verletzt. Ein 5–jähriger Junge, der im geparkten Auto saß, wurde leicht verletzt. Die drei Verletzten kamen in Krankenhäuser.