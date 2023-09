Autofahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Baum

Eine 64 Jahre alte Frau ist mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam die Fahrerin in der Nähe von Vohenstrauß (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit dem Baum. Sie erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau nach dem Unfall am frühen Mittwochmorgen in ein Krankenhaus. Am Nachmittag starb die 64–Jährige in der Klinik. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.