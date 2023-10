Straubing-Bogen

Autofahrerin stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Lastwagen

Aiterhofen / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Eine Autofahrerin ist nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen in Niederbayern gestorben. Die 45-Jährige sei am Montag auf der Bundesstraße 20 bei Aiterhofen (Landkreis Straubing-Bogen) mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit.

Veröffentlicht: 09.10.2023, 11:47 Von: Deutsche Presse-Agentur