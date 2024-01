Autofahrerin kommt bei Zusammenstoß mit Lkw ums Leben

Eine 41-jährige Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw zwischen Faulbach und Hasloch (Landkreis Main-Spessart) tödlich verletzt worden. Der Lastwagenfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Fahrzeuge waren demnach aus bislang ungeklärter Ursache am Freitagvormittag im Begegnungsverkehr zusammengestoßen. Die Frau starb noch am Unfallort.

Ob der Lkw-Fahrer oder die Autofahrerin auf ihre jeweilige Gegenfahrbahn geraten waren, war zunächst nicht bekannt, wie ein Polizeisprecher sagte. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Die Straße (St2315) wurde nach dem Unfall in beide Fahrtrichtungen gesperrt.