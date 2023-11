Autofahrerin kollidiert mit Motorradfahrer: 38-Jähriger tot

Ein 38-jähriger Motorradfahrer ist in Niederbayern beim Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat eine 77 Jahre alte Autofahrerin dem Motorradfahrer beim Linksabbiegen die Vorfahrt genommen. Der 38-Jährige starb am Donnerstag noch am Unfallort, die 77-Jährige blieb unverletzt, teilte die Polizei mit. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf etwa 15 000 Euro.