Autofahrerin flieht und fährt über Füße von Polizei-Beamten

Bad Kissingen / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. (Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild )

Bei der Flucht vor der Polizei hat eine Frau in Unterfranken mit ihrem Auto zwei Beamte verletzt. Die 55-Jährige sei in der Nacht auf Montag zunächst aufgefallen, weil sie mehrere Runden in einem Kreisel in Bad Kissingen gedreht habe, teilte die Polizei am Montag mit.

Veröffentlicht: 09.10.2023, 17:17 Von: Deutsche Presse-Agentur