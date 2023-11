Oberpfalz

Autofahrer überschlägt sich mit über 2 Promille: Unverletzt

Trabitz / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. (Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild )

Großes Glück hat ein 32-jähriger Mann bei einem Unfall im oberpfälzischen Landkreis Neustadt an der Waldnaab gehabt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte er in einer Rechtskurve auf einer Kreisstraße bei Trabitz die Kontrolle über sein Auto verloren, war nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort mit zwei Bäumen, zwei Leitpfosten und einer Kilometertafel kollidiert.

Veröffentlicht: 09.11.2023, 08:36 Von: Deutsche Presse-Agentur