Autofahrer stirbt nach Unfall in Oberfranken

Bayreuth / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Ein Autofahrer ist nach einem Unfall am Donnerstag in Oberfranken gestorben. Der 66-Jährige sei mit seinem Wagen in Bayreuth von der Straße abgekommen, gegen eine Baustellenabsperrung geprallt und schließlich auf dem Grundstück einer Metzgerei stehen geblieben, teilte die Polizei mit.

Veröffentlicht: 16.11.2023, 16:15 Von: Deutsche Presse-Agentur