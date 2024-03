Autofahrer stirbt nach Unfall auf A8

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A8 ist ein Autofahrer an seinen Verletzungen gestorben. Der Wagen des 77-Jährigen war in der Nacht zum Samstag bei Irschenberg (Kreis Miesbach) von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke gekracht, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte konnten den Mann zunächst reanimieren. Doch im Laufe der Nacht starb er in einem Klinikum. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.