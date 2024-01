Autofahrer stirbt nach Aufprall auf Sattelzug

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 8 in Oberbayern mit seinem Wagen gegen einen Sattelzug geprallt und ums Leben gekommen. Der Sattelzug war am Anfang eines Autobahnparkplatzes abgestellt, wie die Polizei mitteilte. Der 46-jährige Autofahrer soll in der Nacht zum Freitag aus bislang ungeklärter Ursache bei Bergkirchen (Landkreis Dachau) von seiner Fahrspur abgekommen sein. Er kollidierte dann mit dem Heck des Sattelzugs und erlitt tödliche Verletzungen.